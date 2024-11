Non cessa l'allarme furti ad Ariano: malviventi sempre più imprendibili Gli ultimi episodi nelle campagne a nord del tricolle

Si spostano da una zona all'altra della città per disorientare le forze dell'ordine e l'impressione è che non abbiano neppure una regia o pali ma si tratterebbe di una banda, con ogni probabilità proveniente sempre dal casertano che agirebbe senza alcun ordine o distinzione. E' questo il modus operandi dei malviventi che dopo una un periodo estivo di calma apparente hanno ripreso la loro azione.

Gli ultimi colpi nel territorio a nord di Ariano Irpino alla località Trimonti. Ben quattro intrusioni nelle abitazioni in un raggio di circa 500 metri. In qualche casa è andata male, in altre hanno trafugato preziosi e denaro. Addirittura in una delle case prese di mira, vi era una famiglia all'interno che stava cenando e non si sarebbe accorta di nulla.

Nei giorni scorsi stessa scorribanda nella vicina contrada Frolice. Indagini sono in corso da parte di polizia e carabinieri.