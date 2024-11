Montoro: "Forza Angelo non mollare, il tuo gruppo ti aspetta a cantare" Decine di messaggi di affetto per una pronta ripresa del 18enne coinvolto in un incidente

Restano stabili le condizioni di Angelo Galasso, il 18enne coinvolto in un incidente sul Raccordo Salerno Avellino. Il giovane di Montoro, ieri, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per la rimozione di ematomi. Ora bisognerà attendere tempi clinici necessari per la sua ripresa. Questa mattina è stato sottoposto a nuovi esami in attesa di riscontri positivi.

Nel frattempo il mondo del web ma anche le comunità di Montoro e Avellino si sono strette attorno alla famiglia e sono tante le iniziative di amici, parenti e conoscenti per pregare in una pronta ripresa. “Angelo sei un leone, lotta!” Uno dei tanti messaggi apparsi su Facebook. Ma anche i compagni di scuola dell’Itis e i tifosi dell’Avellino calcio hanno manifestato tutto il loro affetto con striscioni e cartelloni. Ieri sera inoltre, la comunità Parrocchiale di Torchiati si è riunita in preghiera presso la Chiesa di Loreto, "affinché Angelo possa tornare in mezzo a noi".

Ricordiamo che l'incidente è avvenuto ieri mattina sul Raccordo, strada diventata pericolosa a causa di numerosi cantieri. Il giovane era alla guida di una Bmw e andava a scuola. Improvvisamente per motivi ancora in corso di accertamento, la vettura ha perso aderenza e si è capovolta. Lui è stato sbalzato dall'abitacolo finendo sull'asfalto violentemente.