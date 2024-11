Avellino, tentano di rubare alla Esso: ladri messi in fuga dal nebbiogeno L'assalto è stato tentato la notte scorsa, ma i malviventi sono stati costretti alla fuga

di Paola Iandolo

Incappucciati e con attrezzi da specialisti, hanno tentato di fare irruzione - alle tre della scorsa notte - nella stazione di servizio di via Due Principati ad Avellino. Ma a rovinare i piani dei quattro malviventi arrivati a via Due Principati a bordo di una Ford, l'antifurto di nuova generazione: il nebbiogeno. Appena aperta la porta d'ingresso da parte dei malviventi, è scattato l'allarme e in pochissimi secondi all'interno dell'attività presa di mira si è creato un vero e proprio muro di fittissima nebbia, che ha impedito ai ladri di vedere e quindi di rubare. I quattro sono stati costretti a scappare a mani vuote. Il tentativo andato a vuoto nel cuore della città è stato ripreso dalle immagini di videosorveglianza attive nel distributore di benzina. Ora gli inquirenti sono concentrati ad individuare elementi utili per risalire agli autori del raid andato male.