Ariano, asfalto viscido: auto finisce fuori strada e si ribalta 18enne in ospedale al Frangipane-Bellizzi

Un'auto dopo aver perso il controllo a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia si è cappottata su se stessa fino a far temere il peggio.

E' successo lungo la statale 90 delle puglie ad Ariano Irpino, all'altezza di Camporeale, poco prima di Taverna delle Monache direzione Pontegonnella, verso lo scalo di Savignano Irpino. Alla guida della vettura, che ha fatto tutto da sola, un 18enne della Valle del Cervaro.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare il giovane al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi dove i medici non avrebbero riscontrato fortunatamente serie conseguenze. Rilievi effettuati dai carabinieri del nucleo radiomobile. In supporto per la viabilità, anche una volante della polizia, considerata la pericolosità della statale 90 delle puglie e l'assenza di illuminazione in quel tratto di strada insidiosissimo già teatro di morte.