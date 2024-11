Avellino, omicidio Gioia: in serata la decisione dei giudici della Cassazione In secondo grado i due imputati hanno rimediato una condanna a 18 anni di reclusione

di Paola Iandolo

In mattinata sarà discusso davanti ai giudici della Prima Sezione della Corte di Cassazione il ricorso contro la sentenza di secondo grado per Elena Gioia e Giovanni Limata, accusati dell’omicidio di Aldo Gioia, papà di lei. A presentare i ricorsi gli avvocati Rolando Iorio, in favore di Giovanni Limata e Livia Rossi, per Elena Gioia. La decisione degli ermellini potrebbe arrivare anche in serata.

In secondo grado

I giudici della Corte di Appello avevano riformato la sentenza di primo grado e la condanna a 24 anni di reclusione per i due autori dell’omicidio di Aldo Gioia, il 53enne avellinese ucciso a coltellate nella sua abitazione di Corso Vittorio Emanuele. Da ventiquattro anni di reclusione a diciotto anni. Questa la decisione dei giudici della IV Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli per i due giovani noti come “fidanzatini killer”. A Giovanni Limata i magistrati avevano riconosciuto il vizio parziale di mente, per Elena era stato accolto il discorso relativo alla prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti.

Il delitto

L'omicidio avvenne intorno alle 22:30 del 23 aprile 2021 all’interno dell’appartamento della famiglia Gioia di Corso Vittorio Emanuele ad Avellino. Aldo Gioia venne colpito da 13 coltellate agli arti superiori e a quelli inferiori. Le quattro coltellate inferte all’altezza del torace avevano danneggiato gli organi interni.