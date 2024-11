Allarme furti, sinergia tra Aiello e Cesinali: attivato il pattugliamento I due sindaci chiedono la collaborazione dei cittadini, invitandoli a segnalare auto sospette

di Paola Iandolo

E’ un allarme furti. I comuni di Aiello del Sabato e Cesinali, corrono ai ripari. Soprattutto in questo periodo dell’anno che precede le feste di Natale i cittadini sono in allarme. Per questa ragione i due sindaci, Sebastiano Gaeta e Dario Fiore,hanno discusso della questione sicurezza del territorio, rinnovando la collaborazione tra i corpi di Polizia municipale, a parte le rassicurazioni di maggiore controllo da parte dei Carabinieri. A partire dal ieri pomeriggio, all'imbrunire fino a notte, sarà attivato un servizio pattugliamento sul territorio, con un’azione tempestiva di segnalazione alle forze dell’ordine. In particolare dalle 17 fino alle 23 saranno pattugliate le strade e l'intero territorio, comprese le frazioni, in modo capillare. Le pattuglie utilizzeranno le auto di servizio con i lampeggianti accesi.

L'appello dei due sindaci

"Fondamentale, dicono i due sindaci, anche la collaborazione dei cittadini, perché segnalino eventuali movimenti o veicoli sospetti. Anche la semplice segnalazione di un mezzo sospetto consente di controllare e individuare eventuali contraffazioni delle targhe, pratica sempre più utlizzata dalle bande". Si legge nella nota formata congiuntamente dai due sindaci: "come amministrazioni comunali siamo impegnate a fare la nostra parte mantenendo un dialogo costante con le forze dell'ordine e mettendo in campo tutte le risorse a nostra disposizione per il bene delle nostre comunità".