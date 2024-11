Mercogliano, vasche svuotate della piscina comunale: indagini dei carabinieri Le attività oggi riprenderanno regolarmente presso l’impianto, con un ritorno alla normalità

di Paola Iandolo

Giallo alla piscina comunale di Mercogliano: ieri pomeriggio le vasche sono state svuotate. I circa 800 iscritti non hanno potuto allenarsi.Per far luce sul presunto atto vandalico, sono state avviate le indagini dei carabinieri.

La ricostruzione

A fare l'amara scoperta il tecnico incaricato dei controlli che ha ritrovate le vasche completamente vuote. Per questo motivo, l’amministrazione comunale ha deciso di sospendere le attività per la giornata di ieri. Secondo le prime ricostruzioni, qualcuno si sarebbe introdotto nella struttura di piazza Attanasio e, con un’abile manovra idraulica, avrebbe fatto fuoriuscire l’acqua dalla vasca. Secondo gli esperti l'azione potrebbe essere stata compiuta da una persona che conosce bene la struttura. Da oggi, intanto, le attività riprenderanno regolarmente presso l’impianto, con un ritorno alla normalità per i circa 800 iscritti.