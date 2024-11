Maltempo, fiumi di acqua e fango sul Raccordo Av- Sa: disagi alla circolazione Operai dell'Anas in azione per rimuovere fanghi e detriti e ripristinare la viabilità

di Paola Iandolo

Anas in azione sul Raccordo Avellino- Salerno, al chilometro 30 tra i comuni di Atripalda e Avellino. Una cascata di detriti proveniente dai terreni circostanti ha invaso la carreggiata rendendo difficile la circolazioen. Gli operai dell'Anas - dopo aver ricevuto diverse segnalazioni - sono intervenuti intorno alle 12 per ripristinare le condizioni di viabilità. Il trafficoha subito notevoli ripercussioni. Ma a causa della pioggia battente delle ultime ore sulla carreggiata opposta ha ceduto anche una parte di asfalto. Gli operai dell'Anas hanno segnalato la grossa voragine in attesa di poterripristinare il manto stradale. Dunque i disagi per i pendolari non mancano. Criticità che vanno ad aggiungersi ad un percorso quello del raccordo Avellino-Salerno già particolarmente complesso per la presenza dei cantieri sotto la galleria del monte Pergola.