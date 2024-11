Avellino, gambiano fermato con la droga negli slip: sottoposto ai domiciliari Il gambiano è stato trovato in possesso di trentotto stecche di hashish pronte per le cessioni

di Paola Iandolo

Trentotto stecchette di hashish, tutte pronte per lo spaccio, nascoste negli slip, sono state sequestrate dagli agenti della Squadra Mobile di Avellino ad un giovane extracomunitario, bloccato e tratto in arresto dal personale della Sezione Antodroga della Squadra Mobile di Avellino in Via Del Gaizo ad Avellino. Il giovane extracomunitario - domiciliato a Venticano e difeso dagli avvocati Fabio Tulimiero e Giuseppe Giammarino - stamattina è comparso davanti al gip del tribunale di Avellino, Francesca Spella. Quest'ultima ha convalidato l'arresto eseguito dagli agenti della squadra Mobile e sottoposto il gambiano agli arresti domiciliari.

Fermo che testimonia la massima attenzione da parte della Questura sullo spaccio, in particolare nelle zone della città capoluogo dove c’è la maggiore concentrazione di giovani. Il gambiano è stato fermato dopo una delicata operazione eseguita dagli agenti della questura di Avellino e dopo aver raccolto numerose testimonianze sulla fiorente piazza di spaccio gestita dal giovane extracomunitario.