Montoro, proclamato il lutto cittadino per la morte del 18enne Angelo Galasso I funerali si svolgeranno il 23 novembre nella Parrocchia Maria SS. di Loreto in Torchiati

di Paola Iandolo

Proclamato il lutto cittadino a Montoro per la prematura scomparsa del giovane Angelo Galasso, avvenuta in seguito all'incidente stradale verificato lungo il Raccordo Avellino - Salerno lo scorso 21 novembre. Il comune di Montoro ha disposto la proclamazione del lutto cittadino per l'intero arco di tempo in cui avranno luogo i funerali del giovane Angelo fino alla conclusione della cerimonia funebre. Il sindaco Salvatore Carratù invita u cittadini e le organizzazioni sociali ad esperimere, in forma autonoma, la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività rumorose o che possano intralciare il rito funebre in segno di raccoglimento e di rispetto. In particolare invita i titolari di attività commerciali ad abbassare le saracinesche in segno di lutto in coccasione delle esequie che avranno luogo nella Parrocchia Maria SS. di Loreto in Torchiati a Montoro il 23 novembre alle ore 10.

La ricostruzione

Angelo Galasso, è deceduto nella Rianimazione dell'ospedale Moscati dopo sette giorni di agonia. Le sue condizioni si sono aggravate ieri mattina. Dopo alcune ore, il suo decesso.

Angelo Galasso, giovedì mattina, si è schiantato contro le barriere laterali sul raccordo autostradale Avellino Salerno. Il giovane è stato ricoverato in Rianimazione presso l'ospedale Moscati di Avellino. Le sue condizioni sono state sempre molto critiche. Dopo un delicato intervento chirurgico è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Moscati. Il percorreva il raccordo in direzione di Avellino, nel territorio di San Michele di Serino, ha perso il controllo dell'auto ed è impattato contro le barriere laterali. Un urto violento che lo ha fatto sbalzare dall'auto. S'indaga sulle cause del sinistro. Forse l'asfalto reso viscido dalla pioggia.