Bonito: prorogata la chiusura delle scuole anche per domani e giovedì Si protrae la chiusura delle scuole per consentire il completamento degli interventi di adeguamento

di Paola Iandolo

Prorogata la chiusura dell'Istituto comprensivo Statale "Raimondo Guarini", nel comune di Bonito. A stabilirlo il sindaco Giuseppe De Pasquale che ha emesso l’ordinanza di sospensione delle attività didattiche per consentire il completamento degli interventi di adeguamento prescritti dal Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino. Al fine di ottemperare ai rilievi mossi dai caschi rossi di Avellino e contenuti in apposito Verbale di Vigilanza, il sindaco di Bonito aveva già ordinato la chiusura delle scuole, ricadenti nel suo comune, nei giorni 23- 25 e 26 novembre. Interventi di adeguamento che però non si sono ancora conclusi, e pertanto il primo cittadino si è visto costretto a prorogare la sospensione delle attività didattiche per altri due giorni, fatta salva - si legge nell’ordinanza sindacale - di revocare anticipatamente il provvedimento in caso di ultimazione dei lavori.