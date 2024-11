Strade dimenticate e a rischio: ancora un incidente sul tratto Ariano-Montecalvo "Se ci scapperà davvero il morto su questa strada, la provincia di Avellino è avvisata"

Ancora un incidente, ancora una tragedia sfiorata solo per un soffio, lungo la strada provinciale 414 che da Ariano porta a Montecalvo Irpino. E' successo sempre allo stesso punto insidiosissimo, dissestato e viscido in località Trimonti dove l'asfalto, o meglio ciò che è rimasto di esso è ad altissimo rischio.

Una fiat panda condotta da una donna 45enne di Montecalvo Irpino, dopo essere uscita fuori strada si è schiantata contro un'auto in sosta per poi ribaltarsi su se stessa.

Soccorsa da un'ambulanza Stie 118 di Montecalvo Irpino è stata trasportata in ospedale al Frangipane-Bellizzi. Le sue condizioni fortunatamente non desterebbero preoccupazione ma lo spavento è stato notevole. Ad effettuare i rilievi e stabilire la dinamica dell'incidente, due pattuglie della polizia municipale. E non è stato neppure facile operare lungo questo tratto pericolosissimo.

"E' solo questione di tempo e qualcuno si farà male davvero - ci dice un utente - questa strada è un disastro E deve ancora arrivare ancora il grande freddo, quello vero che trasformerà in piste da sci questa strada provinciale. Ne vedremo, purtroppo, ancora e ancora, sperando che vada sempre bene. Per chi si reca la mattina presto al lavoro o rientra la sera a casa è davvero un serio rischio".

Perdite di acqua sull'asfalto, mancanza della pubblica illuminazione da località Frolice in direzione Montecalvo, cunette ostruite, buche e dissesti.

Una strada che sembra essere di nessuno. Nonostante i ripetuti solleciti alla provincia di Avellino, nessuno interviene e anche questa sera solo per un miracolo non ci è scappata la tragedia. Anche gli stessi mezzi di soccorso rischiano ogni giorno durante le loro corse salvavita.

E' una situazione non più tollerabile. Viene rivolto un appello al prefetto di Avellino affinchè possa sensibilizzare l'ente provincia ad intervenire con la massima urgenza. Se ci scapperà davvero il morto su questa strada, la provincia di Avellino è avvisata.