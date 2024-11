Avellino, bimbi dell'asilo di San Tommaso senza riscaldamento : c'è la protesta Avvertito il comune di Avellino per la situazione della scuola dell'infanzia di via Due Principati

Di Paola Iandolo

Un asilo e gli alloggi popolari via Tedesco al freddo. Monta la protesta. La preside della scuola dell'infanzia di via Due Principati ha avvertito il comune di Avellino segnalando la "grave situazione, abbiamo segnalato subito la situazione al comune e ora siamo in attesa delle loro verifiche". A parlare la dirigente scolastica Carmela Satalino. I piccoli alunni di tre e cinque anni restano al gelo e devono attendere che gli uffici competenti accertino la problematica.

Gli alloggi di via Tedesco

Riscaldamenti e acqua calda mancanti a causa di un impianto centralizzato e per la morosità di alcuni condomini. Il Comune - per tentare di risolvere l'annosa questione - offre un contributo del 50% per l’acquisto di caldaie autonome, ma molti residenti non hanno i mezzi per poterlo fare e dunque restano senza soluzione. Anche quest’inverno si ripropone il dramma degli alloggi popolari di via Tedesco ad Avellino nei quali il riscaldamento e l'acqua calda mancano, a causa di un impianto centralizzato edi alcuni condomini morosi che non hanno saldato le bollette. Un nodo non semplice da risolvere.