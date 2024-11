Schianto con la moto al passo di Mirabella: non ce l'ha fatta il 18enne Era da poco uscito da scuola quando si è verificata la tragedia

Non ce l'ha fatta il 18enne di Mirabella Eclano rimasto vittima di un terribile incidente con la moto lungo la strada provinciale 57 nella Valle del Calore.

Era da poco uscito da scuola il giovane. Per cause in corso di accertamento, il 18enne ha perso il controllo della Ktm che conduceva, andando a impattare contro il guardrail.

Soccorso dal personale del 118 e trasportato d'urgenza presso l'ospedale di Ariano Irpino, il ragazzo è purtroppo deceduto a causa delle gravi ferite riportate nel sinistro.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'accaduto.