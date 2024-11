Avellino, il questore Picone: "Un momento di raccoglimento per Michele Santoro" Il questore di Avellino ha voluto ricordare il 18enne di Mirabella morto ieri in un incidente

di Paola Iandolo

Un minuto di silenzio per ricordare il 18enne Michele Santoro di Miralbella Eclano morto nel tragico incidente stradale mentre rientrava da scuola. A chiedere un momento di raccoglimento nella Sala degli Specchi di Palazzo di Governo, il questore di Avellino Pasquale Picone prima del suo intervento davanti ai 120 studenti delle scuole avellinesi, ai docenti e ai rappresentanti istituzionali convocati dal prefetto di Avellino Rossana Riflesso per avviare un percorso di informazione e formazione sulla Sicurezza Stradale. Michele Santoro è l'ultima giovane vittima che si è spezzata nell'ennesimo incidente stradale avvenuto in Irpinia. L’iniziativa che si è tenuta stamane al Palazzo di Governo alla presenza degli studenti degli ultimi due anni delle Superiori. “La vostra vita non e un gioco prendetela in mano” ha spiegato ai giovani il questore Picone. "La responsabilità, il rispetto per le regole ma soprattutto per la vita sono stati il motivo principale di tutti gli interventi".