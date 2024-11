Furti di auto, preoccupante aumento in Irpinia: sparite altre tre vetture Indagini in corso da parte dei carabinieri

Furti di auto, preoccupante escalation in Irpinia. Sparite la notte scorsa altre tre vetture. I malviventi hanno colpito questa volta la Valle del Calore. Due autovetture rubate a Mirabella Eclano, la prima, una pegeot parcheggiata in una villetta isolata e la seconda, una fiat panda nel cortile di un'abitazione. Una Opel invece è stata portata via nel comune di Taurasi. Indagini in corso da parte dei carabinieri.

Un fenomeno estremamente preoccupante, in linea con l'andamento nazionale. I dati del ministero parlano di un incremento del 7% in Italia con oltre 130.000 veicoli rubati nell'ultimo anno. Restano le fiat panda e 500 le auto più a rischio. Otto furti su dieci avvengono in Campania. Oltre 26.000 furti: +9% rispetto al 2022, Puglia circa 15.000. Bassissime o quasi zero le percentuali di recupero.