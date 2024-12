Raccordo Av-Sa, camion si schianta contro una trave di sovrappasso Nessun danno strutturale riscontrato dal personale dell'Anas prontamente intervenuto

di Paola Iandolo

Attimi di paura sono stati vissuti lungo il raccordo Avellino - Salerno, in direzione Avellino. Un camion dotato di braccio meccanico, in transito lungo il raccordo ha urtato contro una trave di un sovrappasso di una strada comunale sovrastante. Il mezzo pesante ha terminato la corsa sul bordo laterale della carreggiata, danneggiando le barriere di sicurezza. Nel sinistro l’autista è rimasto ferito. Immediato l’intervento del personale dell'Anas. L’incidente ha provocato la chiusura del tratto del raccordo, con disagi conseguenti per la circolazione.

La chiusura

Gli uomini del pronto intervento hanno disposto la chiusura dellla carreggiata in direzione Avellino, con uscita obbligatoria allo svincolo di Fisciano, fino a quando non sono state completate le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza e rimosso il mezzo incidentato. Dalle verifiche subito effettuate in loco da parte di Anas, non sono risultati danni strutturali al sovrappasso. Solo al termine delle verifiche è stata riaperta l'arteria.