Ariano: malviventi rubano un'auto di grossa cilindrata nella notte Gps localizzato, smontato e abbandonato nelle campagne di Foggia

Svegliarsi all'alba e non trovare la propria auto sotto casa. Non è giusto. Un colpo al cuore tra rabbia e indignazione. E' successo ancora una volta ad Ariano Irpino. Un'alfa romeo stelvio è stata portata via nella notte da via Nazionale. E' stata la madre del proprietario a notare per prima dalla finestra, il vuoto davanti all'abitazione, dove suo figlio solitamente parcheggiava la vettura. Immediata la chiamata al 113. Le forze dell'ordine si sono subito attivate ma era ormai già troppo tardi.

Il furto sarebbe avvenuto alle due circa, nel cuore della notte. L'ultima localizzazione del gps poco dopo le tre, smontato e abbandonato nelle campagne di Foggia.

E' la terza vettura rubata nel giro di pochi giorni, probabilmente dalla stessa banda. Indagini sono in corso ma al momento nessuna traccia della vettura.