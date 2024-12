Da Ariano a Flumeri: ladri agevolati dalla mancanza di illuminazione pubblica E' assurdo in che condizioni versa la zona industriale di Valle Ufita

Periferie, zone rurali e aree industriali prive di illuminazione pubblica da mesi. Da Ariano a Flumeri, manutenzione pari a zero. E tutto questo agevola ancora di più le incursioni dei malviventi nelle ore notturne.

Da Camporeale dove continua ad essere buio pesto al versante opposto in Valle Ufita, lungo la strada che porta ai comuni della Baronia e nei vari accessi alle varie fabbriche della zona, a partire dalla ex Irisbus.

Dall'asfalto ormai disastrato e ad alto rischio incidenti ai lampioni spenti a partire dall'imbocco dopo le delizie. Situazione analoga nel rione Martiri, zona Perazzo fino a località Turco. E come se non bastasse sul rettilineo di Camporeale, Variante e a singhiozzo nel piano di zona.

Per non parlare delle luci giallognole in zona Manna. Una situazione di precarietà ovunque, ma il vero problema è che da anni non esiste manutenzione sugli impianti. Molti pali sono da sostituire. Vi è l'esempio lampante di località San Tommaso, Masciano, Difesa Grande, Orneta, Sant'Antonio solo per citare alcune zone, ma l'elenco è infinito. In contrada Viggiano, quartiere 78 alloggi è Natale tutto l'anno con un lampione accanto alla cabina elettrica funzionante ad intermittenza. Nessuno interviene da più di due anni.