Avellino, "caso Scognamiglio": assolto l'avellinese Giuseppe Vetrano Ad emettere la sentenza di secondo grado con formula piena, la Corte di Appello di Roma

di Paola Iandolo

Terminata con l'assoluzione di tutti gli imputati, l'annosa vicenda giudiziaria che vedeva imputato l'avvocato avellinese Giuseppe Vetrano, difeso dal legale Benedetto De Maio, rimasto coinvolto nel 2015 nel caso "Scognamiglio", il giudice che doveva decidere sulla sospensione del governatore Vincenzo De Luca, in applicazione della legge Severino.

Ad emettere la sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste” i magistrati della Terza Sezione Penale della Corte di Appello di Roma, dove erano imputati , oltre a Vetrano, Guglielmo Manna, dirigente all’epoca dei fatti della Azienda Santobono Pausillipon e marito della giudice Anna Scognamiglio, l’ avvocato Gianfranco Brancaccio e l’ infermiere del Cto di Napoli, Giorgio Pozziello.

La sentenza di condanna in primo grado e la riforma in appello

La Corte di appello di Roma ha, dunque, riformato la sentenza di primo grado, emessa dall’Ottava Sezione del Tribunale capitolino, mandando assolti tutti gli imputati, accusati insieme alla giudice Anna Scognamiglio, (assolta dall accusa di induzione indebita già nel primo grado) che erano stati condannati nel primo giudizio, per traffico di influenze illecite ad una pena di un anno e sei mesi, con sospensione della pena e non menzione. L’ imputazione originaria era di concussione per induzione.

Dunque, come accertato dai magistrati della Corte di appello di Roma, non ci fu alcuna promessa indebita di un incarico dirigenziale al Manna, che ad avviso degli inquirenti, aveva speso il rapporto di coniugio con il giudice (Anna Scognamiglio) che doveva decidere sulla sospensione dalla carica di De Luca, a causa della condanna per abuso di ufficio.