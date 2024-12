Cani accalappiati e dimenticati nei canili: la triste storia di Davide Fu portato via da Greci in Irpinia e da allora dimenticato da tutti

Fu accalappiato circa un anno e mezzo fa in Irpinia a Greci portato in canile e da allora dimenticato, nonostante qualche timida richiesta di adozione. Come lui stessa sorte pochi giorni fa per un cane meticcio dolcissimo prelevato davanti all'ingresso dello studio medico 33 ad Ariano Irpino in località Cardito.

Davide, il cane portato via da Greci, 4 anni castrato mix Golden retriever, va d'accordo con tutti maschi e femmine.

La speranza è che possa essere al più presto liberato. Molti comuni irpini erroneamente preferiscono la strdada dei canili per liberarsi di un peso, senza pensare minimamente che molti cani potrebbero essere invece collocati in oasi e rifugi, sicuramente più dignitosi o attraverso adozioni controllate.

L'appello di Maria Pia Cerulo, Una casa per tutti gli animali bisognosi: " Tutti lo amavano questo cane, quando è stato accalappiato sono venuti anche a trovarlo con la promessa che lo avrebbero portato via da lì, bambini che piangevano e mamme disperate. Questo cane ancora vi sta aspettando.

È passato già un anno e mezzo. Davide ti diamo un nome non sei stato amato da nessuno solo da chi ogni settimana vede scondinzolare la tua coda per il biscottino che aspetti con tanto amore. È poco ma almeno noi la promessa di seguirvi passo passo e di cercarvi una famiglia cerchiamo di mantenerla".

Davide, giocava con tutti ci hanno detto, ma adesso in canile ha paura, come biasimarlo. Si trova in Irpinia ma arriva ovunque tramite iter preaffido info Stefania La Manna 3389740168.