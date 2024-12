Furto in un tabacchi in pieno centro ad Avellino: arrestato extracomunitario L'uomo è stato sorpreso in un laboratorio pasticceria con la merce asportata da portare via

La polizia ha arrestato ad Avellino un cittadino extracomunitario di ventitrè anni, in regola con i permessi di soggiorno sul territorio nazionale e residente in Irpinia, il quale si era introdotto in un bar tabacchi in pieno centro cittadino.

"In particolare si legge in una nota della questura - gli agenti della squadra volanti, a seguito di una segnalazione relativa ad un sospetto furto in atto, si sono immediatamente recati nella zona indicata. Hanno proceduto quindi ad un'accurata perlustrazione all’interno dell’attività e notato subito la porta d’ingresso in ferro forzata e spalancata. Sul pavimento, nel retro bancone inoltre, numerosi tabacchi e gratta e vinci oltre a diverse buste di plastica riempite di centinaia di pacchetti di sigarette accumulate per essere poi asportate.

Durante l’ispezione della stanza adibita a laboratorio pasticceria, i poliziotti hanno poi notato, nascosto all’interno di un armadio in plastica, una persona di sesso maschile che vistosi scoperto si è consegnato agli agenti. L'uomo è stato sottoposto a perquisizione personale in flagranza di reato con esito positivo. Gli agenti hanno rinvenuto occultati nel giubbotto e nelle tasche del pantalone decine di pacchetti di sigarette ed un paio di grosse forbici in acciaio del tipo cesoia opportunamente sequestrate e verosimilmente utilizzate per il furto".

Alla fine l’uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato, danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti allo scasso. Delle attività è stato dato immediatamente informato il magistrato di turno della procura della repubblica di Avellino e nella giornata di domani sarà celebrato il rito per direttissima.

Le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza della persona arrestata sarà accertata solo all’esito di giudizio definitivo.