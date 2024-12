Ariano, ancora un incidente a Trimonti: nuovo appello urgente alla Provincia La 414 è ad altissimo rischio ogni giorno: "Intervenite prima che sia troppo tardi"

Ancora una tragedia sfiorata ad Ariano, lungo la strada provinciale ex 414 che porta a Montecalvo Irpino. Il punto è sempre lo stesso: località Trimonti e questa volta poteva essere davvero una strage, se non fosse stato per la prontezza di riflessi dell’autista di un camion.

Il mezzo pesante, finito nella cunetta dopo essere uscito fuori strada, si è visto costretto ad effettuare una manovra repentina per evitare l’impatto con un pullman di linea.

Paura ma fortunatamente non si sono registrati feriti. Cause da attribuire alla sede stradale non sufficiente per garantire il transito di due mezzi pesanti e alle pessime condizioni in cui versa.

Una problematica più volte segnalata all’ente provincia ma finora senza alcuna risposta. Appelli, petizioni che non hanno ottenuto alcun risultato.

Sulla stessa stratta nell’ultimo periodo si sono verificati diversi incidenti causati dalle numerose perdite della rete idrica. A cosa si aspetta, il morto per intervenire?