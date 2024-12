Altavilla Irpina: auto in fiamme nella notte, rilievi dei Carabinieri È accaduto stanotte in contrada Bosco Della Corte: intervento dei Vigili del Fuoco

Stanotte, alle 5, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nel comune di Altavilla Irpina, in contrada Bosco Della Corte, per un incendio che ha coinvolto un'autovettura in sosta. Le fiamme, che avevano avvolto completamente il veicolo, sono state prontamente domate, evitando il propagarsi dell'incendio all'abitazione vicina. Fortunatamente, non si sono registrati ulteriori danni. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Avellino, che hanno eseguito i rilievi per accertare le cause dell'accaduto.