Pauroso incidente lungo la statale 90 ad Ariano: due feriti in ospedale Urto talmente violento a tal punto da staccarsi il ponte posteriore ad una delle due auto coinvolte

E' di due feriti finiti in ospedale fortunatamente non gravi, il bilancio di un violento incidente avvenuto stamane lungo la statale 90 delle puglie in località Turchiciello, poco dopo il bivio che porta a contrada Ottaggio ad Ariano Irpino.

Per cause ancora tutte da chiarire, complice anche l'asfalto molto viscido, un'audi che viaggiava in direzione Foggia condotta da una donna di 47 anni si è scontrata con una mitsubishi colt guidata da un 22enne, entrambi del luogo.

L'urto è stato talmente forte a tal punto da staccarsi completamente il ponte posteriore dalla vettura in transito verso Napoli, per poi proseguire la sua corsa strisciando sull'asfalto solo con le due ruote anteriori dopo aver impattato contro il guard rail e la cunetta laterale. Notevole la distanza finale tra le due vetture dopo il pauroso giravolta. Conseguenze che potevano essere davvero molto serie per entrambi i conducenti.

Sul posto 118, polizia municipale e in supporto una volante del locale commissariato. Accertamenti in corso al Frangipane-Bellizzi. Nessuno dei due feriti è in prognosi riservata. Personale specializzato ha provveduto a ripulire il tratto della carreggiata interessato dall'incidente. Senso unico alternato e rallentamenti sia in direzione Napoli e che Foggia.