Mirabella, allagato l'alberghiero Rossi Doria: le lezioni riprenderanno domani In corso i lavori per ripristinare le zone danneggiate dalla presenza di acqua

di Paola Iandolo

Allagate le aule, la cucina e altri ambienti dell'Ipsoae "Manlio Rossi Doria" di Mirabella Eclano. L'allagamento è iniziato venerdì con la conclusione delle lezioni. Nel fine settimana l'istituto è rimasto chiuso e nessuno si è reso conto del rubinetto lasciato aperto per mera distrazione per volontà con l'intenzione di saltare le lezioni. non è escluso che il lavandino fosse ostruito.

L'allarme è scattato solo domenica sera quando qualcuno ha notato rivoli d'acqua fuoriuscire dal portone principale dell'istituto scolastico. Il sindaco Giancarlo Ruggiero non ha potuto far altro che firmare l'ordinanza di sospensione delle lezioni fino a domani. Il primo cittadino ha effettuato un sopralluogo disponendo subito i lavori di ripristino dei luoghi per far riprendere le lezioni. Il danno secondo il sindaco ammonterebbe a qualche migliaio di euro. Danneggiate le pareti in cartongesso. Intanto le indagini proseguono per accertare le cause alla base dell'allagamento.