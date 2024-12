Avellino, spaccio di droga: ai domiciliari il diciannovenne avellinese Il diciannovenne è stato sottoposto ai domiciliari, rigettata la richiesta della custodia in carcere

di Paola Iandolo

Convalidato l'arresto e applicata la misura degli arresti domiciliari per il diciannovenne avellinese bloccato venerdì dagli agenti della Squadra Volanti e arrestato dopo la perquisizione domiciliari. Gli agenti hanno trovato circa duecento grammi di droga nascosta in un armadio della camera da letto. Il Gip del Tribunale di Avellino, al termine dell’interrogatorio ha convalidato l’arresto per il diciannovenne, difeso dagli avvocati Giacomo Sorrentino e Carmen Napoletano e. ha applicato la misura degli arresti domiciliari. Mentre la Procura aveva chiesto la custodia cautelare in carcere per il giovane accusato di spaccio.

La ricostruzione

Il diciannovenne era stato bloccato dagli agenti della Squadra Volanti, dopo un controllo eseguito all' autovettura sulla quale viaggiava insieme agli amici. Il diciannovenne era uno dei passeggeri, sceso improvvisamente e tantando di darsi alla fuga ma subito è stato bloccato dagli agenti. Sottoposto a perquisizione personale, nella sua disponibilità è stata ritrovata la somma di 1.540 euro in contanti oltre ad un “trita-tabacco” contenente frammenti di sostanza vegetale di colore verde emanante un forte odore tipico dello stupefacente del tipo marijuana. Da qui la misura cautelare.