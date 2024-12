Montoro: acqua inquinata, attesa per i dati. Carratù: "Controlli continui" Ottimismo per un ritorno alla normalità in tempi rapidi, il sindaco: "Intervento mirato e urgente"

Vertice in Prefettura per l'emergenza tetracloroetilene nel Comune di Montoro. Dati in miglioramento, aggiornamento nelle prossime ore, ottimismo per il ritorno alla normalità in tempi brevi. All'incontro voluto dal sindaco di Montoro, Salvatore Carratù, hanno preso parte anche la Provincia, l'ASL, l'Alto Calore e l'Ente Idrico Campano. Fiducia nel percorso: "Ci sarà la nuova fornitura di carboni attivi presso l'impianto di Chiusa. - ha spiegato Carratù - Fornitura che dovrebbe cancellare le preoccupazioni, ma è un agente chimico che non è mai stabile. Questo crea preoccupazione. Da quello che si sta comprendendo dal piano di caratterizzazione, il tetracloroetilene dalla falda di Solofra si sta spostando verso Montoro e questo fa sì che aumenti anche il valore della presenza dell'agente chimico nell'acqua".

Il sindaco: "Dobbiamo avere un dato inferiore a 3, a 4"

Nuovi filtri: intervento mirato con carboni attivi da lunedì prossimo e lungo la chiusura del 2024, ma l'auspicio di Carratù si lega a controlli costanti e una definizione ad ampio respiro, che non richiama non solo al Comune di Montoro: "Quando abbiamo un dato che si avvicina a 10 è già un dato preoccupante. - ha aggiunto il primo cittadino - Dovremmo avere un dato inferiore a 3, a 4 per essere sicuri che l'agente chimico non arrivi nei rubinetti dei nostri concittadini. Emerge una preoccupazione: il monitoraggio deve essere continuo, non può essere fatto ogni 2, 3 mesi. Va fatto periodicamente".