Furti a segno ad Ariano, ladri oltraggiano persino un albero di Natale Serata movimentata tra Grignano e Cardito

E' di due furti andati a segno e uno tentato, salvo ulteriori scoperte nelle prossime ore, il bilancio di una serata movimentata tra le contrade Grignano e Cardito ad Ariano Irpino.

Le prime avvisaglie del ritorno dei ladri su questo versante già tristemente noto, poco prima delle 20.00. Il proprietario di un'abitazione nel fare rientro a casa ha trovato porta e finestra aperta ma fortunatamente tutto intatto all'interno. Non sono riusciti nel loro intento.

Poco dopo il colpo in una villetta che affaccia sempre alla statale 90 delle puglie. Albero di Natale buttato all'aria con violenza, un gesto davvero indegno, tutto a soqquadro all'interno e all'ingresso pietre pronte per difendersi in caso di necessità. In un primo momento si era pensato anche alla sparizione di un fucile. Allarme poi rientrato. Il bottino è in via di quantificazione. Sta indagando la polizia. Erano appostati nelle campagne, dove hanno anche bivaccato mangiando mandarini.

Pochi chilometri da qui, in un'altra abitazione, in contrada Cardito alle spalle di una pasticceria, stesso scenario.

I balordi hanno divelto anche una fotocellula esterna e approfittato dell'assenza in casa di una donna. Abitanti subito in strada, controlli in tutta la zona da parte di polizia e carabinieri, ma dei ladri nessuna traccia.

Non bastava il Natale amaro a causa dell'acqua contaminata che sta mettendo in ginocchio tante famiglie, ci mancava solo l'incubo furti, da anni spina nel fianco di chi risiede in queste zone.