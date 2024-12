Carovita, sfruttamento e repressione, "Mo bast": scendiamo in piazza Manifestazione domani 20 dicembre ad Avellino

"Come collettivo studentesco Irpino abbiamo deciso di convocare per domani, venerdì 20 dicembre una manifestazione provinciale per portare all'attenzione della comunità avellinese e irpina ciò che sta accadendo in Italia".

Manifestazione organizzata dal collettivo studentesco irpino. Aderiscono: partito della rifondazione comunista - federazione irpina, giovani comunisti/e Campania, unione giovani sinistra Avellino, unione degli studenti Avellino.

"Denunciamo un clima sempre più opprimente di precarietà e repressione. Il nostro paese è l'unico in cui i salari, negli ultimi trent'anni, invece di aumentare, sono diminuiti e i diritti dell? lavorator? vengono smantellati mentre, a causa delle guerre imperialiste e della crisi, aumentano i prezzi di cibo, bollette e tasse.

La risposta del governo a fronte di chi lotta per condizioni di lavoro e di vita migliori è la repressione: manca poco per l'approvazione definitiva del disegno di legge "sicurezza" 1660, un altro pericolosissimo attacco alla libertà di espressione e di manifestazione, sancita dalla nostra costituzione.



Come studenti e lavoratori ci opponiamo alle politiche guerrafondaie di questo governo, che guardano solo al profitto di chi guadagna sulla guerra e sulla speculazione.

Per risolvere i problemi più gravi che ci sono nel nostro paese non serve la repressione, occorrono politiche che guardino ai diritti sociali e civili, al potenziamento dello stato sociale e all'aiuto delle classi meno abbienti.



Per queste ragioni porteremo nelle strade centrali di Avellino la nostra rabbia e il nostro dissenso. Invitiamo associazioni, organizzazioni, partiti e la cittadinanza tutta ad aderire al corteo, che partirà alle 17:30 da piazza San Ciro.