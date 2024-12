Avella, ancora un raid nella scuola Media: rubati dodici computer Solo nel mese di giugno la scuola era stata già presa di mira dai malviventi

di Paola Iandolo

A distanza di sei mesi dall’ultimo raid ancora un furto ai danni della scuola media di Avella. Secondo una prima ricognizione effettuata dai carabinieri i malviventi - entrati in azione nel fine settimana - avrebbero portato via almeno 12 computer. Numero di pc sottratti che potrebbe subire ancora delle variazioni, in quanto in un primo momento si è vociferato del furto di almeno trenta dispositivi destinati alla didattica dell’istituto.

Dai primi riscontri

Il furto con ogni probabilità è avvenuto nel fine settimana, probabilmente nella scorsa notte, ma è stato scoperto questa mattina. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili. Le indagini dei militari dell’Arma spno concentrate su eventuali riprese della videosorveglianza attiva nella zona che possano dare indizi e tracce utili per identificare i malviventi. I ladri a giugno avevano sottratto diverso materiale didattico, tra cui computer, tablet e altri dispositivi informatici.