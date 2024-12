Continua l'emergenza idrica in Irpinia: sospensioni a Lauro e Quindici Si raccomandano i cittadini di limitare i consumi di acqua

di Paola Iandolo

A seguito di una significativa riduzione dei gruppi sorgentizi, è stato comunicato che nei comuni di Lauro (centro urbano) e Quindici verrà sospesa temporaneamente l’erogazione idrica. La sospensione è programmata a partire dalle ore 22:00 del 26 dicembre 2024 e durerà fino alle ore 6:00 del 27 dicembre 2024, momento in cui inizierà la riapertura graduale del servizio.

Le raccomandazioni per i cittadini

Durante il periodo di sospensione e nelle ore immediatamente successive alla riattivazione, potrebbero verificarsi disfunzioni nell’erogazione idrica, in particolare nelle zone più alte dei territori interessati. Per questo motivo, si raccomanda ai cittadini di: limitare l’utilizzo dell’acqua esclusivamente a fini potabili, alimentari ed igienici ed evitare sprechi per prevenire ulteriori criticità durante le ore diurne, quando il fabbisogno idrico è generalmente maggiore.