Spalaneve in fiamme in alta Irpinia: paura ma fortunatamente solo lievi danni L'intervento immediato dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco del distaccamento di Lioni sono intervenuti nel territorio del comune di Sant'Andrea Di Conza in via Delle Maggiaiole, per un incendio che ha interessato un mezzo spalaneve in transito.

L'autista durante il rientro nel parcheggio si è accorto della fuoriuscita di fumo e fiamme dal vano motore, e ha chiamato la sala operativa del comando di via Zigarelli.

I Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme limitando i danni solo alla parte anteriore del pesante automezzo, e per il conducente per fortuna nessuna conseguenza tranne un comprensibile spavento.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione che hanno effettuato i rilievi dell'accaduto.