Avellino, tre feriti per i botti medicati a Sant'Angelo dei Lombardi Primo provvisorio bilancio per le conseguenze dei botti

In totale finora sono 54 i feriti per i festeggiamenti del Capodanno in Campania, con 99 interventi dei vigili del fuoco su tutto il territorio regionale. Fortunatamente non risultano vittime, anche se i dati dei feriti sono in leggero aumento. Secondo il primo bollettino, 36 sono i feriti a Napoli e provincia: 2 persone nel capoluogo sono state colpite da proiettili vaganti. In provincia di Caserta sono 9 i feriti: 8 lievi, mentre ad una persona ricoverata ad Aversa è stata amputata una mano. Altre 6 persone hanno riportato ferite in provincia di Salerno,.distribuite tra gli ospedali della città, di Nocera Inferiore e Sarno. Ad un uomo è stata amputata una mano per l'esplosione di un petardo.

In provincia di Avellino, poi, sono 3 le persone ferite, tutte in maniera lieve, medicate al pronto soccorso di Sant'Angelo dei Lombardi. Per due di loro necessario il trasferimento al San Pio Di Benevento.

Nessun ferito, infine, a Benevento e provincia. I vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire 99 volte nel corso della notte per incendi in appartamenti e in strada.