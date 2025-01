Avellino, un altro video messaggio sconcertante dell'ex sindaco Festa Annuncia una battaglia per la sua comunità, per gli avellinesi e per Avellino...

di Paola Iandolo

"Voglio fare una battaglia di giustizia e libertà per la mia comunità, per la mia città, per gli avellinesi, contro chi ha sbagliato e non può rimanere impunito". Gianluca Festa pubblica un messaggio video di 4minuti e 9 secondi su Facebook. Dopo un racconto su una donna dileggiata e offesa in piazza. Metaforicamente quella donna - per l'ex sindaco Festa - rappresenta la città di Avellino e i suoi abitanti, a suo avviso, privati di dignità. L'ex sindaco precisa che "quella donna ce l'ha fatta. E' riuscita a vincere", ma si chiede: "se capitasse a voi riuscireste ad avere la stessa forza d'animo, la stessa deteminazione per superare un'ingiustizia del genere" dunque annuncia un'altra battaglia. "Una battaglia no contro una categoria, ma contro chi eventualmente ha sbagliato e non può questa volta rimanere impunito, ve lo debbo, solo per voi. Grazie Avellino".

Il videomessaggio arriva dopo che la Digos ha depositato una notizia di reato in Procura - per le diffamazione aggravate - per le dichirazioni contro il procuratore Domenico Airoma, il pubblico ministero Vincenzo Toscano e il gip Giulio Argenio. Diversi i commenti dal tenore negativo al video messaggio dell'ex sindaco di chi non ha gradito i toni utlizzati da Gianluca Festa, in un momento così delicato per le sue vicende personali, e per quelle dell'intera comunità.