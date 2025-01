Incidente in Messico, Anastasia Sarro non è in pericolo di vita La ventitreenne di Montemiletto ha riportato diverse fratture nella caduta dal secondo piano

di Paola Iandolo

E' stata sottoposta ad un intervento chirurgico durato dieci ore e non correrebbe pericolo di vita, Anastasia Sarro, la ventitrenne di Montemiletto caduta dal secondo piano del residence che la ospitava a Querétaro, dove risiedeva per completare il percorso Erasmus +. La ventitrenne studentessa modello del Politecnico di Torino è laureata in ingegneria del cinema e dei mezzi di comunicazione. Appena miglioreranno le condizione della giovane, i genitori proveranno a trasferirla in Italia.

La ricostruzione

Anastasia dopo essere caduta dal balcone, un volo di 10 metri avvenuto lo scorso 2 gennaio, avrebbe riportato diverse fratture e in una clinica privata di San Cristobal Ecatepec è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Al suo capezzale i genitori che appena sono stati avvertiti da un amico di Anastasia, sono volati in Messico. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che Anastasia fosse sola in casa al momento dell'incidente.