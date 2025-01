Prata Principato Ultra, scomparsa Mimì Manzo: chiuse le indagini Notificati avvisi con le accuse di favoreggiamento e sequestro di persona

di Paola Iandolo

A distanza di quattro anni esatti dalla scomparsa, arriva la svolta nell’inchiesta su Domenico Manzo. La Procura di Avellino ha chiuso le indagini preliminari. Notificato l’avviso di conclusione delle indagini firmato dal Procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma e dal sostituto Lorenza Recano nei confronti di Romina Manzo, figlia dello scomparso e difesa dall’avvocato Federica Renna, per cui i magistrati ipotizzano il favoreggiamento personale a vantaggio di Loredana Scannelli, difesa dall’avvocato Rolando Iorio. Quest'ultima insieme ad Alfonso Russo, quest’ultimo difeso dall’avvocato Mirella Nigro, è accusato di sequestro di persona in concorso. dall'avviso conclusioni indagini risulta non essere più indagata Pasqualina Lepore (madre di Loredana Scannelli). Inizialmente la donna venne iscritta nel registro degli indagati con l'accusa di favoreggiamento.

L'appello lanciato ieri dal figlio Francesco Manzo

Il figlio Francesco solo ieri ha lanciato un appello agli inquireinti "se si ferma la legge è finita, siamo falliti, non vi fermate vogliamo delle risposte. Aiutateci". "Mia sorella pur se indagata non ha alcuna responsabilità in questa vicenda e voglio dirlo a tutti".