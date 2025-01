Baiano, malviventi in azione al Punto Snai: in fuga con il cambiamonete Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Baiano

di Paola Iandolo

Ancora un raid nella notte in Via Nazionale a Baiano. Ad entrare in azione un gruppo di malviventi a bordo di un Suv di colore bianco. I malviventi sono riusciti ad introdursi all'interno, dopo aver forzato la serranda del centro scommesse. La banda è riuscita in pochissimo tempo ad asportare un cambiamonete. In corso di quantificazione il bottino del raid. Le indagini sono in corso. I Carabinieri della Compagnia di Baiano stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire ai componenti della banda.