Contrada, colpo al supermercato: sottratta la cassaforte interna Indagini in corso condotte dai carabinieri della Compagnia di Baiano

di Paola Iandolo

Raid nella notte ai danni di un supermercato di Contrada, dove un gruppo di malviventi, dopo aver tagliato parte di una serranda sono riusciti ad introdursi all’interno dell’attività commerciale e hanno portato via una cassaforte interna. I malviventi si sono poi dileguati a bordo di due vetture facendo perdere le proprie tracce. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia dei Carabinieri di Baiano. I militari stanno analizzando la zona per acquisire immagini di telecamere attive in zona.