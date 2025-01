Scomparsa Mimì Manzo, i legali di Alfonso Russo:" Alfonso è tranquillo" I legali dell'indagato sono al lavoro per preparare la linea difensiva e le memorie da depositare

di Paola Iandolo

" Alfonso è tranquillo in quanto ha già chiarito la sua posizione in sede di interrogatorio e ha spiegato nei dettagli cosa ha visto la sera della scomparsa di Mimì Manzo. Anche lui vuole che si faccia luce su quanto accaduto. Siamo fiduciosi e convinti di dimostrare la non colpevolezza del nostro assistito ". A parlare l'avvocato Dario Cierzo che codifende con l'avvocato Palmira Nigro, l'indagato Alfonso Russo accusato insieme all'ex fidanzata Loredana Scannelli di sequestro di persona. Inizialmente Alfonso Russo era indagato solo di false dichiarazioni e favoreggiamento. Ora le accuse mosse nei suoi confronti sono più gravi, ma i suoi legali sono "convinti di dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati". I legali di Russo già nei prossimi giorni, una volta acquisiti tutti gli atti, si metteranno a lavoro per prepare delle memorie difensive per il loro assistito e depositarle entro i venti giorni previsti dop la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini.