Avellino, La Prefettura dirama l'allerta meteo: "Evitate spostamenti" Situazione in evoluzione si attendono ulteriori comunicazioni e i bollettini meteo

di Paola Iandolo

Puntuali sono arrivate le prime precipitazioni nevose dell'anno sul territorio irpino. Oggi sono previste le nevicate più copiose, non solo ad alta quota. L'avviso di allerta della Protezione Civile prevede condizioni meteorologiche avverse fino alle ore 12 di oggi, salvo ulteriori valutazioni.

La nota della Prefettura

La Prefettura di Avellino ha dirama to l'avviso di allerta meteo: "Previste precipitazioni nevose anche a quote basse su tutto il territorio provinciale" e dunque si invita "ad evitare spostamenti con autoveicoli se non strettamente necessari". A prestare "particolare attenzione alle aree soggette a rischio di frane, allagamenti e gelate".



Il sindaco di Montemarano

Da Montemarano il sindaco Beniamino Palmieri, che ha invitato i concittadini a prepararsi al meglio in caso di neve. "Come richiesto dalla Prefettura desidero invitare i miei concittadini a spostarsi soltanto in caso di evidente necessità". Palmieri ricorda l'obbligo di montare gomme termiche o antineve o avere le catene a bordo. E nel suo appello alla cittadinanza aggiunge: "La neve produce disagio e va affrontata con pazienza, ma mai come oggi, essa va accolta con sollievo e gratitudine perché rappresenta un grande ristoro per le nostre sorgenti".

Eventuale chiusura delle scuole

In giornata verranno prese le decisioni sulla chiusura eventuale delle scuole a Sant'Angelo dei Lombardi, Bisaccia e Montella ma bisogna monitorare gli ulteriori avvisi e le condizioni meteo che arriveranno.