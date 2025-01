Volturara Irpina: maltempo spezza cavo elettrico, 20 abitazioni senza energia La circolazione sulla strada SP 108 avviene a senso unico alternato

A Volturara Irpina, in mattinata, i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti sulla SP 108 dove, "causa maltempo, si è spezzato un filo dell'Enel": ha sottolineato l'Arma. "Circolazione sulla strada a senso unico alternato nella fase di intervento. In attesa di arrivo di personale Enel per il ripristino, circa 20 abitazioni sono senza energia elettrica": si legge nella nota.

In aggiornamento