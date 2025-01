Omicidio Bembo, Santamaria: "Sentenza che non rispecchia le nostre aspettative" L'avvocato di parte civile ha commentato il verdetto al termine del processo di primo grado

di Paola Iandolo

"Ci aspettavamo, forse, una differenziazione nelle pene, considerando il ruolo specifico di ciascun imputato. La pena stabilita, pur rispettando le circostanze, non rispecchia appieno le nostre aspettative, ma rispettiamo il giudizio della corte", ha commentato l'avvocato di parte civile Gerardo Santamaria, dopo la lettura della sentenza. Ha sottolineato che "la morte di Roberto Bembo non è stata soltanto una tragedia per la famiglia, ma anche una sconfitta per la società intera. Oggigiorno, morire ancora per un banale litigio in un parcheggio o per un semplice sguardo di troppo è un segno che la società non ha ancora compreso nulla".

L'avvocato ha poi aggiunto che la qualificazione della pena è stata determinata in base "alla gravità dei fatti, ma ogni valutazione definitiva si potrà fare solo dopo la lettura delle motivazioni, che saranno depositate tra 90 giorni".