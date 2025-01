L'ultimo saluto a Pellegrino Capaldo: "Punto di riferimento per sempre" I funerali nella Chiesa di Sant'Ippolisto Martire: l'abbraccio di Atripalda e dell'Irpinia

Ore di lutto cittadino ad Atripalda e di cordoglio in Irpinia per la scomparsa del professore Pellegrino Capaldo. Prima nella Capitale, nella Chiesa di San Giuseppe, poi alla Chiesa di Sant'Ippolisto, gremita nel ricordo del banchiere e docente, protagonista del mondo finanziario nazionale per decenni. "Pellegrino rappresenta e rappresenterà un punto di riferimento e la presenza di tanta gente sta a testimoniare quanto di buono ha fatto nella sua vita non dimentichiamo le origini. È l'aspetto più bello": ha sottolineato Cosimo Sibilia.

Sibilia: "Andrà oltre l'attuale, per sempre punto di riferimento"

Nell'omelia Don Luca Monti ha sottolineato il legame con la sua Atripalda, ma con tutto il territorio irpino, mai dimenticato, vissuto da vero compagno. Il ricordo dell'ex parlamentare: "Un punto di riferimento e sarà sempre così. Ci sono figli, i fratelli, le aziende che ha creato ad Atripalda, a Sorbo Serpico e in provincia di Avellino. Andrà oltre l'attuale, sarà riferimento per le prossime generazioni".