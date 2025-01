Crisi Idrica, dall'Alto Calore: "Riparate già circa duecento perdite pregresse" Il piano straordinario messo a punto di concerto con la Regione Campania procede spedito

di Paola Iandolo

Reti colabrodo, in azione ulteriori 5 ditte esterne di manutenzione. L'Alto Calore ha dato il via libera al piano straordinario di riparazione delle 400 perdite pregresse. Piano che procede spedito, che in alcune delle aree ha portato già ad effettuare quasi la metà degli interventi programmati. Piano di riparazione che solo negli ultimi giorni ha portato ad un leggero rallentamento ma, comunque, si va avanti anche grazie alle squadre di supporto fornite dalle stesse imprese.

Buoni, infatti, finora i riscontri rispetto alla nuova fase operativa su Avellino e il Medio Sabato, l'Alta Irpina e Benevento 2. Ad Ariano, a breve sarà disponibile anche il terzo escavatore per poter aprire tre interventi contemporaneamente proprio nella zona che più di ogni altra, a causa della condizione delle condotte particolarmente vetuste, ha risentito maggiormente dell'emergenza.

Nel frattempo, procedono parallelamente gli interventi sulle perdite correnti, quelle che quotidianamente vengono fuori dalle attività di verifica sul territorio. Su questo fronte le ditte incaricate sono 6 e i budget prevedono una spesa di circa 100mila euro per ogni area.

Di tutto questo e di altre questioni si è discusso al tavolo tecnico permanente istituito presso la Regione Campania. L'organismo si incontra periodicamente per effettuare un monitoraggio sull'andamento del piano straordinario, valutazioni sui progetti da realizzare per mitigare la dispersione idrica e analisi sugli investimenti da programmare.

Accedi