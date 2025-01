Ancora un lupo investito, questa volta ad Ariano: animale ferito ma vivo Grande sinergia nei soccorsi. L'esemplare è stato trasportato al pronto soccorso del Cras di Napoli

Ancora un lupo investito da un'auto sulle strade irpine. E' accaduto ad Ariano lungo la statale 90 delle puglie poco distante dalla galleria Maddalena ma questa volta l'esemplare maschio di circa un anno, seppur politraumatizzato, in stato di shock, epistassi, è apparso sempre lucido e reattivo.

La donna alla guida dell'auto, in quel punto insidiosissimo della statale non è riuscita ad evitare l'impatto con l'animale spuntato improvvisamente dalla vegetazione per poi attraversare la strada. Coscienziosamente, mostrando grande umanità e senso civico è rimasta sul luogo dell'incidente, per tutta la durata dei soccorsi.

Sul posto una pattuglia della polizia municipale, il veterinario reperibile dell'Asl di Avellino Carmine Cucciniello, l'ambulanza veterinaria giunta da Nola, attivata attraverso il numero verde regionale per soccorso animali senza padrone e un vigile del fuoco fuori dal servizio.

In attesa dell'arrivo del mezzo di soccorso l'animale, adagiato a terra è stato coperto da un lenzuolo bianco per ripararlo dal freddo gelido e una volta prelevato, trasportato al Cras Federico II di Napoli, il centro di recupero di II livello, dell'Asl Napoli 1 che accoglie la fauna selvatica proveniente dall'intero territorio della Campania. Qui da una prima valutazione è stata riscontrata la rottura della zampa posteriore sinistra.