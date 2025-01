Avellino, crisi Asidep: tavolo in Regione per risolvere la vertenza In tarda mattina l'incontro al Centro Direzionale di Napoli per sciogliere i nodi della querelle

di Paola Iandolo

La crisi dell'Asidep approda in Regione. A convocare le parti, la Direzione Generale della Formazione e Lavoro della Giunta per avviare una fase di concertazione sulla vertenza che va avanti ormai da due anni sul Consorzio Asi di Avellino, srl in liquidazione. I sindacati di categoria, visti gli impegni disattesi, hanno deciso di riportare il confronto nelle sedi regionali. I sindacati Fiom, Cgil, Uilm UIl, Fismic e Ugl Metalmeccanici lamentano il mancato pagamento degli arretrati avanzati dal personale e il riassorbimento di eventuali esuberi. Il personale non si è visto ancora corrisposto il rateo della tredicesima e gli importi per le ferie, per i permessi non goduti. Non ci sono novità neanche per il rientro al lavoro dei dipendenti in cassa integrazione. I sindacati stamane chiederanno alla Regione e in particolare all'assessore Antomnio Marchitiello di far rispettare gli accordi presi nelle sedi istituzionali. Oltre a chiedere certezze sull'attivazione del project financing per riassobiere gli esuberi al termine del periodo degli ammortizzatori sociali.