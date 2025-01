Avellino: movida fracassona nel centro storico, non ci sarà il processo... Il gip archivia le denunce dei residenti: prosciolti i 4 titolari e gestori di locali

Si chiude con l'archiviazione un primo filone dell'inchiesta della Procura di Avellino sullo scontro tra residenti del centro storico e gestori dei locali della movida.

In particolare il gip del tribunale di Avellino ha disposto l’archiviazione nei confronti di 4 titolari e gestori di locali della movida cittadina, situati nel centro storico avellinese. Erano finiti sotto inchiesta perché accusati di aver disturbato, durante le festività natalizie e nel periodo estivo, la tranquillità dei residenti con gli schiamazzi notturni provocati dai giovani clienti dei locali e con la musica ad alto volume proveniente dai loro esercizi commerciali.

Tutti gli indagati sono stati prosciolti

La stessa Procura ha chiesto l'archiviazione del procedimento, tesi accolta dal gip del tribubale che ha recepito le tesi dei difensori degli indagati, gli avvocati Alberico Villani, Edoardo Volino, Nicola D’Archi, Francesco Castellano e Stefano Vozella. Insomma, gli elementi raccolti nel corso dell'inchiesta non sono stati ritenuti sufficienti per celebrare un processo nei confronti dei titolari dei locali finiti sotto accusa.

Le denunce dei residenti erano nate per il caos che si era registrato nel centro storico per via dell'istituzione delle Ztl e per lo svolgimento di alcune manifestazioni organizzate dal comune.