Avellino, sparatorie e bombe carta: "Non lasciamoci intimidire" Il consigliere comunale Rocchetta: serve collaborazione e lavoro sinergico tra le istituzioni

"La nostra Avellino e l’intero hinterland stanno vivendo ore di profonda inquietudine dopo i gravi episodi di violenza che si sono verificati anche ad Atripalda e che hanno riportato alla ribalta dinamiche che credevamo di aver lasciato alle spalle. Esprimo, a nome mio e dell’intera amministrazione, la massima solidarietà alle vittime coinvolte e alle loro famiglie, condannando con fermezza ogni forma di violenza e sopraffazione che minaccia la serenità del nostro territorio". Così il consigliere Comunale Gerardo Rocchetta in una nota esprime profonda inquietudine per quanto avvenuto tra Avellino e provincia in pochi giorni. Due persone ferite da arma da fuoco in due diversi contesti, una bomba carta contro un esercizio commerciale ad Atripalda e un'altra contro la sede Pd di San Michele di Serino. Fatti non collegati tra loro, ma che confermano l'urgenza di un intervento coeso per portare sicurezza e serenità in un capoluogo, e la sua provincia, improvvisamente scossi da fatti inquietanti.

"Via i criminali da Avellino"

"Questi atti rappresentano un segnale preoccupante che non possiamo ignorare. È necessario un intervento rapido e deciso per evitare che la situazione possa degenerare ulteriormente. - Continua Rocchetta -. Rivolgo un appello alle forze dell’ordine, che stanno già lavorando intensamente per fare luce sugli accaduti, affinché vengano intensificate le attività di controllo e presidio, soprattutto nei quartieri più vulnerabili. Chiedo inoltre che il Prefetto convochi con urgenza un tavolo di confronto con tutti gli attori istituzionali per pianificare una strategia efficace di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata. Come consigliere comunale, ritengo fondamentale rafforzare il dialogo con le scuole, le associazioni e i cittadini, per promuovere una cultura della legalità e del rispetto delle regole.

Collaborazione con le forze dell'ordine

È nostro dovere restituire fiducia alla comunità, garantendo un territorio sicuro e vivibile, lontano dalle ombre della criminalità. Alla cittadinanza dico: non lasciamoci intimidire. Collaboriamo con le istituzioni, segnaliamo ciò che vediamo e manteniamo viva la speranza di una città libera dalla violenza e dalle faide. Uniti possiamo far fronte a questa sfida e riportare Avellino e i suoi comuni limitrofi a essere luoghi di pace e convivenza civile". Conclude Gerardo Rocchetta Consigliere Comunale di Avellino.