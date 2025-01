Giornata della Memoria, lunedì in Prefettura la consegna di 19 Medaglie d’Onore La cerimonia presso il Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino

di Paola Iandolo

Nell’ambito degli eventi celebrativi della Giornata della Memoria, istituita con Legge 20 luglio 2000, n. 211, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, lunedì 27 gennaio 2025, alle ore 16:30, presso il Salone degli Specchi della Prefettura si terrà, alla presenza dei Sindaci dei Comuni interessati, la cerimonia di consegna delle 19 Medaglie d’Onore, conferite dal Presidente della Repubblica in riconoscimento e memoria di altrettanti cittadini irpini, deportati e internati nei lager nazisti.

L’iniziativa rappresenta un momento di profonda riflessione e ricordo per onorare il sacrificio e il coraggio di chi ha subito le atrocità del regime nazista, rafforzando il valore della memoria come pilastro fondamentale per la costruzione di una società consapevole e solidale.

Nel corso della cerimonia, che si avvarrà anche di un contributo del Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino con melodie espressioni di quel periodo storico, il Dott. Giovanni Marino, Presidente dell’Officina Culturale “La Casa di Giuseppe Casciaro” di Nusco, associazione no-profit impegnata culturalmente sui temi della pace, offrirà un momento di riflessione sull’internamento civile durante il fascismo, che ha riguardato anche l’Irpinia.

La stampa è invitata a partecipare.

Di seguito si riporta l’elenco dei cittadini della provincia di Avellino cui è stata conferita la Medaglia d’Onore:

COMUNE di AVELLINO

1. CIOFFI SALVATORE

2. DI PRISCO MARIO



COMUNE di AIELLO DEL SABATO

3. ALVINO SABINO

4. CANDIDO GERARDO

5. CUCCINIELLO CARMINE

6. LANDI RAIMONDO

7. MARETTO VIRGILIO

8. RUGGIERO CARMINE

9. RUGGIERO EMILIO

COMUNE di FORINO

10. D’AMORE CARMINE



COMUNE di GROTTOLELLA

11. AQUINO CARMINE ADOLFO

COMUNE di MERCOGLIANO

12. FERRARA SABATO



COMUNE di MONTEFREDANE

13. AQUINO CIRO

14. AQUINO EMILIO



15. CIOCIOLA MICHELE

COMUNE di MONTORO

16. BRUNO MICHELE

17. GIAQUINTO MICHELE



COMUNE di STURNO

18. PETRUZZIELLO MICHELE



COMUNE di VALLATA

19. RAUSEO ROCCO